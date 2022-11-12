Александр Караваев вздохнул с облегчением.

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев безгранично рад деоккупации своего родного Херсона, где у него жили родители все эти 8 месяцев.

"Все это время были родные в Херсоне. Я им постоянно предлагал уехать в другой город Украины, все сделаем для них. Когда там еще хуже стало, то были варианты через Крым, Грузию и тому подобное. Но родители не хотели принципиально, решили остаться там. Помогал им, ведь банковские карты работали, можно было помогать.

Конечно, были дни, когда исчезала связь полностью. Ни о чем другом думать ты не мог, потому что мы помним и Мариуполь, и Бучу, и остальные города, где эти рашисты совершали зверства. Ты понимаешь, что там может произойти все.

Отец мне постоянно писал, что они верят в ВСУ. С ними еще была жена моего брата, которая с двумя детьми, второго родила уже в оккупации", - рассказал Караваев для ПРОФУТБОЛ Digital.

Освобождение Херсона и области - важнейшие новости

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 10 ноября наша армия в Херсонской области деоккупировала более тысячи квадратных километров.

Наши воины уже 11 числа зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину. Сначала в город зашли специальные подразделения. Президент Владимир Зеленский назвал 11 число "историческим днем".

Враг заминировал город, идет разминирование. 12 ноября сообщалось, что во время разминирования в Херсоне в одном из административных зданий пострадал полицейский-сапер.