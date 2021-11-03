Карим Бензема открыл счет во встрече, а Фернандо сравнял.

Третьего ноября в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" местный "Реал" принимает "Шахтер" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Шахтер".

На 14-й минуте бразильский защитник "Шахтера" Марлон допустил грубую ошибку, потеряв мяч перед своими воротами. Его обокрал Винисиус, который выкатил Кариму Бензема на пустые ворота мяч, а тот спокойно забил гол Анатолию Трубину.

На 39-й минуте Николай Матвиенко сделал длинную передачу на Алана Патрика, тот сбросил на Фернандо, который расстрелял Тибо Куртуа. На этот момент счет 1:1.

Видео гола Бензема

Видео гола Фернандо

"Реал" - "Шахтер": что нужно знать

Это шестая личная встреча команд. Пока что счет 3:2 в пользу "сливочных".

"Реал" имеет 6 очков в группе, у "Шахтера" - всего один балл.

Две недели назад команды играли в Киеве. Тогда команда Карло Анчелотти забила "горнякам" 5 голов.

Автор: Артем Будрин