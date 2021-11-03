Карим Бензема забил свой третий мяч в текущем розыгрыше ЛЧ / фото REUTERS
Третьего ноября в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" местный "Реал" принимает "Шахтер" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Шахтер".
На 14-й минуте бразильский защитник "Шахтера" Марлон допустил грубую ошибку, потеряв мяч перед своими воротами. Его обокрал Винисиус, который выкатил Кариму Бензема на пустые ворота мяч, а тот спокойно забил гол Анатолию Трубину.
На 39-й минуте Николай Матвиенко сделал длинную передачу на Алана Патрика, тот сбросил на Фернандо, который расстрелял Тибо Куртуа. На этот момент счет 1:1.
Видео гола Бензема
Видео гола Фернандо
"Реал" - "Шахтер": что нужно знать
- Это шестая личная встреча команд. Пока что счет 3:2 в пользу "сливочных".
- "Реал" имеет 6 очков в группе, у "Шахтера" - всего один балл.
- Две недели назад команды играли в Киеве. Тогда команда Карло Анчелотти забила "горнякам" 5 голов.