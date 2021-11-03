Подопечные Роберто Де Дзерби уступили с минимальным счетом.

Донецкий "Шахтер" в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов пожаловал в гости к мадридскому "Реалу". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных".

В первом тайме хозяева забили после ошибки бразильского защитника "горняков" Марлона. Он потерял мяч перед своими воротами, Винисиус Жуниор воспользовался этим и отдал ассист на Карима Бензема. Француз забил в пустые. Хотя донецкая команда имела тоже прекрасную возможность забить на 10-й минуте, когда Алан Патрик попал в штангу.

На 39-й минуте "Шахтер" отыгрался: Патрик сбросил мяч на Фернандо, а тот мощно под перекладину пробил и восстановил паритет. Однако на 61-й минуте Винисиус вновь отдал голевую передачу на Бензема, а тот оформил дубль. Для Карима это четвертый гол в текущем розыгрыше ЛЧ. Этот удар оказался победным.

"Реал" - "Шахтер" - 2:1

Голы: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 80)

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Тете (Марлос, 80), Патрик (Маркос Антонио, 80), Мудрик (Соломон, 71), Фернандо (Дентиньо, 86)

Предупреждения: Менди, 39, Каземиро, 63 - Дентиньо, 90+3

Видео первого гола Бензема

Видео гола Фернандо

Видео второго гола Бензема

"Реал" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" снова проиграл, как и две недели назад в Киеве.

Положение команд в группе D: "Реал" - 9, "Шериф" - 6 очков, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1, однако свой матч молдавский и итальянский клуб проведут в 22:00 3 ноября.

Гол Фернандо стал первым для украинских команд в текущем розыгрыше ЛЧ.

В 5-м туре "Шахтер" 24-го ноября сыграет против "Интера" в Италии.

Автор: Артем Будрин