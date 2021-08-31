Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга пополнил состав "сливочных".

Мадридский "Реал" договорился с французским "Ренном" по трансферу 18-летнего хавбека Эдуардо Камавинги.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Молодой талант успешно прошел медосмотр и готовится поставить подпись под соглашением с "Реалом". Испанский топ-клуб заплатит "Ренну" 31 миллион евро + бонусы.

Контракт Камавинги с "Ренном" завершился бы летом 2022 года, но француз настоял на том, чтобы его отпустили в это трансферное окно.

В сезоне 2020/21 Камавинга сыграл 35 поединков в чемпионате Франции и отметился одним забитым мячом. Эдуардо имеет в своем активе три матча за национальную сборную Франции, в которых забил один гол. Между прочим, этот дебютный забитый мяч Камавинга оформил в поединке против сборной Украины.

Напомним, что Камавинга занял вторую позицию в рейтинге "50 лучших игроков мира в возрасте до 20 лет".

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Автор: Артем Будрин