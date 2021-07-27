Рафаэль Варан готовится пройти медосмотр в стане "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" подтвердил договоренность с "Реалом" о трансфере центрального защитника Рафаэля Варана.

Английский клуб сообщил эту новость в своем официальном Twitter.

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

"Ман Юнайтед" выложит около 50 миллионов евро за футболиста. Защитнику сборной Франции осталось пройти медосмотр и поставить свою подпись под контрактом.

28-летний Варан подпишет 5-летний контракт с англичанами с окладом 12 миллионов евро в год.

Рафаэль является действующим чемпионом мира - с французской сборной он выиграл мундиаль в России. Также центральный защитник в составе "Реала" трижды был чемпионом Испании, а также завоевал 4 победы в Лиге чемпионов.

"Реал" этим летом уже потерял свою легенду, а значит с нового сезона линия защиты "сливочных" будет кардинально другой. В частности, мадридцы подписали защитника сборной Австрии.

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Автор: Артем Будрин