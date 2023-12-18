Мадридский "Реал" вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В воскресенье, 17 декабря, состоялся поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Реал" принимал "Вильярреал".

Встреча команд проходила на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась триумфом "сливочных".

Хозяева поля открыли счет на 25-й минуте - английский полузащитник Джуд Беллингем забил с передачи Луки Модрича. На 37-й минуте "Реал" удвоил свое преимущество - бразилец Родриго забил с передачи Лукаса.

Видео дня

В начале второго тайма "Вильярреалу" удалось отыграть один гол - на 54-й минуте Хосе Луис Моралес забил с передачи Рамона Терратса. Спустя десять минут подопечные Карло Анчелотти отличились снова - Браим Диас забил эффектный гол, обыграв нескольких игроков соперника. Точку в игре поставил Лука Модрич. Хорватский полузащитник красивым ударом поразил ворота соперника на 68-й минуте.

"Реал" - "Вильярреал" - 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54

"Реал": Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба (Начо, 35), Менди (Фран Гарсия, 46), Вальверде, Кроос (Чуамени, 79), Модрич, Беллингем (Себальос, 78), Браим Диас (Хоселу, 84), Родриго

"Вильярреал": Йоргенсен, Альти, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса, Ахомаш (Тригейрос, 74), Капу, Парехо, Баэна (Терратс, 29), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Предупреждения: Беллингем, 67, Чуамени, 84 - Альти, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

Обзор матча:

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,0 балла.

Мадридский "Реал" набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Вильярреал" с 16 баллами занимает 14-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Алавеса", а "Вильярреал" встретится с "Сельтой".

Вас также могут заинтересовать новости: