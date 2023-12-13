Мадридский "Реал" выиграл все шесть матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 12 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" обыграл немецкий "Унион".

Игра проходила на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине и завершилась волевой победой испанского гранда.

Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - на 45+1-й минуте нападающий "Униона" Кевин Фолланд забил гол в ворота "сливочных". На 61-й минуте встречи Хоселу счет сравнял, забив после передачи Родриго. На 72-й минуте Хочелу оформил дубль и вывел "Реал" вперед. На 85-й минуте берлинцам удалось сравнять счет - отличился чешский полузащитник Алекс Крал. Однако заработать хотя бы одно очко немецкому клубу не удалось. На 89-й минуте Дани Себальос забил третий мяч мадридцев в этой игре и вырвал победу для своей команды.

Видео дня

"Унион" - "Реал" - 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

"Унион": Реннов, Юранович (Триммель, 82), Якель (Лайдуни, 75), Кнохе, Лейте, Русильон, Хаберер, Хедира (Крал, 75), Госенс (Бекер, 75), Фолланд (Ааронсон, 82), Беренс

"Реал": Кепа, Васкес, Начо, Алаба (Рюдигер, 71), Фран Гарсия, Модрич, Вальверде (Кроос, 46), Себальос (Пас, 90), Беллингем, Родриго (Браим Диас, 80), Хоселу

Предупреждения: Хедира, 35, Лайдуни, 76 - Беллингем, 35, Алаба, 55

Обзор матча:

Отметим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом мадридского клуба по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.

Итальянский специалист обошел бывшего наставника "сливочных" Мигеля Муньоса, при этом проведя меньше игр на посту главного тренера мадридцев - 56 против 71. Анчелотти одержал 42-ю победу в еврокубке.

В другом матче этой группы "Наполи" победил португальскую "Брагу" со счетом 2:0.

"Наполи" - "Брага" 2:0

Голы: Саатчи 9 (автогол), Осимхен 33

"Наполи": Мерет, Натан, Жезус (Эстигор 73), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелинский (Каюсте 61), Лоботка (Гаэтано 69), Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Осимхен (Распадори 69), Политано (Эльмас 61)

"Брага": Магальяйнс, Борха, Саатчи, Фонте, Гомес (Мендес 81), Саласар (Аль-Мусрати 68), Моутиньо (Орта А.), Брума, Пицци (Руис 46), Орта Р. (Лопеш 88), Банза

Предупреждения: Банза 19, Мендес 83

Обзор матча:

Мадридский "Реал" набрал 18 очков и занял первое место в группе С. "Наполи" с 10 баллами финишировал на второй позиции. Третье место в группе заняла "Брага", в активе которой 4 набранных очка. Замыкает квартет берлинский "Унион", набравший за шесть туров всего два очка.

Вас также могут заинтересовать новости: