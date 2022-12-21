Энцо Фернандес попал в сферу интересов мадридского "Реала".

Футболист португальской "Бенфики" и национальной сборной Аргентины Энцо Фернандес может перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает Defensa Central, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти лично заинтересован в приглашении полузащитника в команду.

Проблемой для совершения сделки может стать сумма трансфера. Руководство "Реала" готово заплатить 100 миллионов евро за Фернандеса, в то время как "Бенфика" хочет получить за своего таланта 120 миллионов евро.

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Добавим, что Энцо Фернандес прекрасно проявил себя в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим молодым игроком турнира.

В семи играх мундиаля 21-летний полузащитник забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сообщается, что "Реал" не единственный клуб, который заинтересован в трансфере Энцо Фернандеса. К 21-летнему футболисту интерес проявляют также английский "Челси" и французский ПСЖ.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022. В финале мундиаля "альбиселесте" победили сборную Франции в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.

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