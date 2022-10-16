Ворота "Реала" в игре против "Барселоны" будет защищать украинский вратарь Андрей Лунин.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу состоится легендарное "Эль-Класико". Мадридский "Реал" на родном для себя "Сантьяго Бернабеу" примет "Барселону".

Обслужит встречу грандов испанского футбола Хосе Мария Санчес Мартинес. На VAR будет работать Алехандро Эрнандес Эрнандес.

"Реал" в текущем сезоне выиграл все матчи, кроме двух - мадридцы сыграли вничью с "Осасуной" (1:1) в чемпионате Испании и с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.

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"Барселона" в чемпионате Испании выиграла последние 7 матчей кряду, потеряв очки лишь в первом туре против "Райо Вальекано" (0:0). Однако в Лиге чемпионов дела у каталонцев идут не так хорошо. Команда Хави сумела обыграть только "Викторию Плзень" (5:1) в первом туре, проиграв после "Баварии" (0:2) и "Интеру" (0:1). В четвертом туре группового этапа ЛЧ "блаугранас", накануне непосредственно игры с "Реалом", сыграли вничью во втором матче против "Интера" (3:3). Таким образом, у каталонцев только 4 очка и они рискуют вылететь в Лигу Европы во втором сезоне подряд.

Реал - Барселона: прогноз

С небольшим преимуществом в фавориты этого противостояния букмекеры записали мадридский "Реал".

Победа команды Карло Анчелотти оценивается коэффициентом 2,37, тогда как на победу "Барселоны" коэффициент 3,09. На ничью предлагается коэффициент 3.70.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 8,30.

Гол "Реала" в матче с "Барселоной" оценивается коэффициентом 1,17, а на гол "блаугранас" принимают ставки с коэффициентом - 1,22.

Реал - Барселона: трансляция

В Украине увидеть "Эль-Класико" можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Добавим, что у "Реала" травмирован Тибо Куртуа, благодаря чему свое дебютное "Эль-Класико" проведет украинский голкипер Андрей Лунин. Таким образом, Лунин станет первым в истории украинским футболистом, который сыграет в битве испанских грандов.

Напомним, Андрей Лунин выходил в основе "Реала" в последних четырех матчах мадридцев: против "Шахтера" (2:1 и 1:1) в Лиге чемпионов и против "Хетафе" (1:0) и "Осасуны" (1:0) в Ла Лиге.

Также у "Реала" травмирован испанский полузащитник Дани Себальос.

У "Барселоны" вне заявки из-за травм защитники Араухо, Кристенсен и Бельерин, а также резервный центрфорвард Депай.

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