Андрей Лунин может занять место в воротах "Реала" в игре с "Барселоной".

В воскресенье, 16 октября, в чемпионате Испании по футболу состоится футбольный матч, который привлечет внимание всего мира - мадридский "Реал" примет "Барселону" в традиционном "Эль-Класико".

Как сообщает испанское издание Marca, основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа не успевает восстановиться к этой игре после повреждения седалищного нерва. Бельгиец должен был приступить к тренировкам в четверг, однако Тибо пропустил занятие и 13 октября, и 14-го.

По этой причине, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти решил даже не включать бельгийца в заявку на матч.

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Таким образом, с огромной долей вероятности в составе "Реала" в классическом противостоянии с "Барселоной" сыграет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Стоит отметить, что если Лунин все же выйдет в стартовом составе "сливочных" на игру с каталонским клубом, то это событие станет историческим для украинского футбола. Андрей Лунин станет первым украинским футболистом, который сыграет в матче "Реал" - "Барселона".

В сезоне 2009/10 подобная возможность была у Дмитрия Чигринского, но экс-защитник "Барселоны" провел оба "Эль-Класико" на скамейке запасных "блаугранас".

Добавим, что Андрей Лунин выходил в основе "Реала" в последних четырех матчах мадридцев: против "Шахтера" (2:1 и 1:1) в Лиге чемпионов и против "Хетафе" (1:0) и "Осасуны" (1:0) в Ла Лиге.

После восьми туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал" идет на второй строчке. Оба коллектива имеют по 22 очка в своем активе.

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