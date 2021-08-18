Луганский клуб в рамках квалификации турнира сыграет в Австрии.

19 августа луганская "Заря" проведет матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы - в Австрии подопечные Виктора Скрипника встретятся с венским "Рапидом".

Рапид - Заря: где смотреть матч

Прямая трансляция дуэли австрийского и украинского клубов будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а команда, которая проиграет, отправится в групповой этап Лиги конференций.

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Рапид - Заря: перед матчем

"Заря" начинает свой путь с этого раунда квалификации как бронзовый призер УПЛ.

"Рапид" стартовал в еврокубках в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от чешской "Спарты" (2:1 и 0:2). Венский клуб оказался в квалификации ЛЕ, где прошел кипрский "Анортосис" (3:0, 1:2).

Матч "Рапид" - "Заря" рассудит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

Автор: Антон Дударь