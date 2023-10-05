Ярослав Ракицкий стал самым возрастным украинцем, забивавшем в ЛЧ.

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" героически победил бельгийский "Антверпен" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Горняки" уступали после первого тайма со счетом 0:2, но сумели совершить камбэк во втором тайме и вырвать победу в этой игре - 3:2.

Один из голов "Шахтера" в этой игре забил центральный защитник Ярослав Ракицкий. Для него этот гол стал знаковым, поскольку позволил побить уникальный рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко.

Видео дня

Ярослав Ракицкий забил "Антверпену" в возрасте 34 лет и 62 дней и стал самым возрастным украинским футболистом, отличившимся голом в Лиге чемпионов.

Андрей Шевченко забивал в Лиге чемпионов в ворота миланского "Интера" в возрасте 33 лет и 36 дней.

Также гол в матче против "Антверпена" стал 50 результативным действием Ракицкого в составе "горняков". На его счету 17 голов и 33 голевых передачи в 346 матчах в составе "Шахтера".

Вашему вниманию видео гола Ракицкого:

Добавим, что после двух туров Лиги чемпионов в активе "Шахтера" три очка. "Горняки" занимают третье место в группе H. Столько же очков и у "Порту", который идет вторым. Лидирует в квартете "Барселона", набравшая 6 очков. У "Антверпена" 0 очков и последнее место.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Барселоны". Матч состоится 25 октября.

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