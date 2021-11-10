Андрей Ярмоленко эффектно обыграл Дениса Гармаша на тренировке и пошутил по этому поводу.

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко в шутливой манере поприветствовал в команде Дениса Гармаша, который вернулся в состав "желто-синих" после долгого перерыва.

Во время тренировки команды, когда футболисты играли в "квадрат", Ярмоленко издевательски и очень эффектно пробросил мяч между ног динамовцу Гармашу.

Этот финт вызвал бурю эмоций у других игроков сборной Украины. Так, Роман Яремчук застыл на месте и посмотрел на Ярмоленко, а Сергей Сидорчук схватился за голову.

"Ты снимал?", - следом спросил у оператора Ярмоленко. Затем он поделился этим видео в Instagram и пошутил.

"Рад снова видеть Гармаша в сборной", - написал игрок "Вест Хэма" и поставил смеющийся смайл.

Напомним, Гармаш был вызван в сборную Украины впервые с 2017 года.

Читайте такжеОтбор ЧМ-2022: украинских болельщиков не пустят на судьбоносный матч сборной

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Антон Дударь