Работники посольства США в Украине надели новую форму, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.
Фото опубликовано на странице посольства в Facebook.
"С нетерпением ждем первой игры в воскресенье! Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"- говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня УЕФА обязал национальную сборную Украины по футболу убрать с футболок игорной формы лозунг "Героям слава" после соответствующего обращения России.
В УЕФА рассмотрели лозунг, изображенный внутри воротничка футболки "Героям слава" и сообщили, что комбинация двух слоганов считается "явно политической по своей сути, имея историческое и милитаристское значение".
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020. Форма представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины.
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