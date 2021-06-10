Сегодня УЕФА обязал Украину убрать с футболок лозунг "Героям слава".

Работники посольства США в Украине надели новую форму, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.

Фото опубликовано на странице посольства в Facebook.

"С нетерпением ждем первой игры в воскресенье! Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!"- говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня УЕФА обязал национальную сборную Украины по футболу убрать с футболок игорной формы лозунг "Героям слава" после соответствующего обращения России.

В УЕФА рассмотрели лозунг, изображенный внутри воротничка футболки "Героям слава" и сообщили, что комбинация двух слоганов считается "явно политической по своей сути, имея историческое и милитаристское значение".

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Людмила Жерновская