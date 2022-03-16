Мирча Луческу высказался о войне и санкциях против России.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился соображениями относительно войны в Украине.

Румынский специалист заявил, что президент России Владимир Путин совершает преступления против украинцев, начав варварскую войну на территории Украины. Луческу выступил за ужесточении санкции в отношении российских чиновников.

"Путин преступник. Эта война варварская. Мы видим, как умирают дети, женщины. Бомбы падают на больницы и жилые дома. Это невероятно.

Весь мир должен поддержать Украину сейчас.

Это за гранью понимания. Это абсолютно ужасно и должно быть остановлено. Путин и его окружение должны быть наказаны за все страдания, которые они причинили Украине.

Надеюсь, Украина победит. Думаю, санкции должны быть еще жестче, чем сейчас. Россия должна чувствовать гнев мира. Санкции должны быть военными, экономическими и политическими. Опустошен, когда вижу, что эта война принесла Украине", - сказал Луческу в интервью польскому изданию Sportowe Fakty.

Румынский тренер отметил, что надеется вернуться в Украину и продолжить свою работу с "Динамо", а Владимир Путин и его окружение - понесут наказание за содеянные преступления.

Отметим, что ранее Мирча Луческу выступил против санкций в отношении российских спортсменов на фоне агрессии российских оккупантов в отношении Украины.

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