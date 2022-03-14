Наставник "Динамо" сделал сумасшедшее заявление.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал начало войны и санкции, которые легли на российских спортсменов.

Цитирует 76-летнего румына сайт Gianlucadimarzio.

"Мы вернулись из Турции за два дня до начала войны. Федерация прервала УПЛ на месяц, но я думаю, что восстановить его будет очень трудно. Я поехал с иностранными игроками благодаря Чеферину, УЕФА и футбольным ассоциациям. Некоторые игроки остались в Киеве и поехали на базу. Позже я помог уехать семьям нескольких украинских футболистов.

Игрокам, у которых более трех детей, удалось уехать, они должны были сделать это по закону.

Никогда не думал, что может начаться война. Украинцы и русские жили вместе, как братья. Это, скорее, политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгая битва, в которой никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Для меня спорт не имеет ничего общего с политическими мотивами. Спорт - это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", - сказал Луческу.

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