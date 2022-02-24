Киевское "Динамо" выступило с поддержкой украинского народа.

Киевское "Динамо" выступило с патриотической позицией после полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Заявление было опубликовано на официальной странице клуба в Инстаграм.

"Мы на своей земле, и никому ее не отдадим! За нами – правда, за нами победа! Мы обязательно победим, а украинцы от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя будут гордиться тем, что они граждане величественного государства под названием Украина!", – отметила пресс-служба "Динамо".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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