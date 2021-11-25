Гол Роберта Левандовски в ворота "Динамо" занял лишь второе место.

С 23 по 24 ноября были сыграны матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот тур подарил множество красивых голов, а лучшим был признан гол Тиаго Алькантары.

Мощный выстрел из дальней дистанции от хавбека "Ливерпуля" в ворота "Порту" не оставил шансов другим претендентам и победил в номинации лучший гол недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В борьбе за награду испанский хавбек "красных" опередил нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, который поразил ворота киевского "Динамо" ударом через себя, а также Сильвана Хефти из "Янг Бойз" и Педру Гонсалвеша из лиссабонского "Спортинга", которые забивали в ворота "Аталанты" и "Борусси" Д соответственно.

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Порту" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

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Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник