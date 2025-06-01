Французские полицейские сообщили, что при столкновениях 192 человека были ранения.

В Париже празднование победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов переросли в столкновения и беспорядки, в ходе которых, по данным полиции, погибли два человека, еще 490 были задержаны.

Напомним, вчера поздно вечером французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" со счетом 5-0 и впервые в своей истории стал обладателем самого престижного кубка в европейском футболе.

На просмотр финального матча Лиги чемпионов в центре Парижа и около стадиона "Парк де Пренс" - домашней арены "Пари Сен-Жермен", собрались около 50 тыс.фанатов. Большинство из них вели себя мирно, многие пели и танцевали после победы любимой команды, соощает Би-би-си.

Однако некоторые начали запускать фейерверки, поджигать машины и рушить автобусные остановки. После этого в Париже, а также в других городах, начались столкновения с полицией.

Французские полицейские сообщили, что при столкновениях 192 человека были ранены, двое погибли. Один из них, 23-летний парень, погиб, когда на него наехала машина в центе Парижа, а второй, 17-летний юноша был зарезан в городе Дакс на юго-западе Франции.

Были ранены 22 полицейских, в том числе 18 - в Париже. Всего было арестовано 599 человек, в том числе 491 - в столице Франции.

"Бесчинствовавшие на Елисейских полях пытались организовать беспорядки и вступали в столкновения с полицией, бросая в них большие фейерверки и другие объекты", - говорится в сообщении полиции.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо написал в своих соцсетях: "Настоящие болельщики "ПСЖ" наслаждаются восхитительным матчем своей команды. Тем временем варвары вышли на улицы Парижа, чтобы совершать преступления и провоцировать полицию".

Финал Лиги чемпионов

Вечером в субботу, 31 мая, состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2024-2025. На поле "Альянц-Арены" в Мюнхене за кубок соревновались французский "ПСЖ" и итальянский "Интер".

Французский клуб просто разгромил соперника на поле. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "ПСЖ". Для команды это первый в ее истории трофей Лиги чемпионов.

В свою очередь, Луис Энрике во второй раз становится обладателем трофея после триумфа с Барселоной в 2015 году.

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