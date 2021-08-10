Французский "Пари Сен-Жермен" анонсировал подписание нападающего Лионеля Месси.
Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте ПСЖ.
В ролике, среди прочего, можно увидеть футболку сборной Аргентины с №10 (под ним за команду играет Лионель Месси), а также руку, которая подписывает контракт.
Очевидно, что таким образом, ПСЖ дал понять, что Месси вскоре станет игроком французского клуба.
Известно, что аргентинец уже прилетел в Париж вместе со своей семьей и вскоре подпишет контракт с ПСЖ.
August 10, 2021
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Лионель Месси: уход из "Барселоны"
- 25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.
- После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.
- Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.
- Месси расплакался на своей прощальной пресс-конференции в "Барселоне".
Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".