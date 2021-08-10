Звездный нападающий находится в шаге от перехода во французский клуб.

Французский "Пари Сен-Жермен" анонсировал подписание нападающего Лионеля Месси.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте ПСЖ.

В ролике, среди прочего, можно увидеть футболку сборной Аргентины с №10 (под ним за команду играет Лионель Месси), а также руку, которая подписывает контракт.

Очевидно, что таким образом, ПСЖ дал понять, что Месси вскоре станет игроком французского клуба.

Известно, что аргентинец уже прилетел в Париж вместе со своей семьей и вскоре подпишет контракт с ПСЖ.

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Месси расплакался на своей прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Антон Дударь