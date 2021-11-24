В предыдущий раз подобное произошло еще в сезоне 2011-2012.

"Динамо" Киев и "Шахтер" за тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Это произошло после того, как "Динамо" проиграло "Баварии", а "Шахтер" уступил "Интеру".

Киевляне и "горняки" синхронно не смогли пробиться в евровесну впервые за десять лет. В предыдущий раз подобное произошло еще в сезоне 2011-2012.

Тогда "Динамо" заняло третье место на групповом этапе Лиги Европы, а "Шахтер" стал четвертым на групповом этапе Лиги чемпионов.

После сезона 2011-2012 и вплоть до нынешнего "Шахтер" стабильно играл в плей-офф одного из еврокубков весной.

"Динамо" еще дважды не выходило в евровесну - в сезоне 2016-2017 (четвертое место на групповом этапе ЛЧ) и 2019-2020 (третье место в группе ЛЕ).

Читайте такжеЕврокубковый сезон завершен: Динамо после 5-го тура ЛЧ потеряло шансы попасть в Лигу Европы

Напомним, что в нынешнем сезоне от Украины шансы на плей-офф сохраняет "Заря", которая выступает в Лиге конференций.

В Лиге Европы Украина уже точно не будет представлена в плей-офф впервые с сезона 2007-2008, а в Лиге чемпионов - четвертый сезон подряд.

"Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов 2021-2022

Оба украинских клуба потеряли шансы на евровесну уже после пяти туров. И "Динамо", и "Шахтер" в пяти матчах смогли набрать только по одному очку.

"Динамо" занимает последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Киевляне смогли не проиграть только "Бенфике" (0:0 в первом круге).

"Шахтер" останется последним в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Шахтер" единственный балл набрал в матче первого круга против "Интера" (0:0).

На двоих "Динамо" и "Шахтер" забили всего два гола (по голу каждая команда).

Автор: Антон Дударь