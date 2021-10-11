Андрей Пятов прокомментировал отсутствие Руслана Малиновского в сборной Украины.

Голкипер и капитан сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, что у него был разговор с и.о. главного тренера команды Александром Петраковым касательно ситуации с Русланом Малиновским.

Об этом Пятов рассказал в интервью "Великому футболу".

"Эту историю уже давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования и его взгляды. Я с ним разговаривал на эту тему. Я ему сказал: "Васильевич, вы главный тренер - вы решаете. Вы так решили, у вас свое виденье. Все, вы будете отвечать. Проиграем мы - получите по полной. Выиграем - будете на коне, закроете всем рты". Вот и все, это самый главный ответ", - сказал Пятов.

"Говорить - правильно или неправильно... Решает главный тренер. Наше мнение, дружим мы или не дружим - это уже второстепенно. Есть вызов, попал в список или не попал, а дальше отвечает главный тренер. Думаю, это самое правильное", - добавил голкипер.

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Автор: Антон Дударь