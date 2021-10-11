Голкипер и капитан сборной Украины Андрей Пятов рассказал о том, что у него был разговор с и.о. главного тренера команды Александром Петраковым касательно ситуации с Русланом Малиновским.
Об этом Пятов рассказал в интервью "Великому футболу".
"Эту историю уже давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования и его взгляды. Я с ним разговаривал на эту тему. Я ему сказал: "Васильевич, вы главный тренер - вы решаете. Вы так решили, у вас свое виденье. Все, вы будете отвечать. Проиграем мы - получите по полной. Выиграем - будете на коне, закроете всем рты". Вот и все, это самый главный ответ", - сказал Пятов.
"Говорить - правильно или неправильно... Решает главный тренер. Наше мнение, дружим мы или не дружим - это уже второстепенно. Есть вызов, попал в список или не попал, а дальше отвечает главный тренер. Думаю, это самое правильное", - добавил голкипер.
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Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него из-за того, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова вновь спросили про Малиновского, тренер ответил эмоционально.