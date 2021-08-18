Роман Яремчук отдал голевой пас на Рафу Силву / фото twitter.com/slbenfica_en
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе "Бенфике".
На 10-й минуте матча Яремчук отдал пас в штрафную на ход Рафе Силве, который открыл счет в матче.
В конце первого тайма украинец поучаствовал в еще одном взятии ворот, он поборолся за мяч, который, похоже, от его ноги отскочил к Юлиану Вайглю, а немец вколотил сферу в сетку. В официальном протоколе матча Яремчуку не засчитали ассист в этой ситуации.
"Бенфика" в итоге одержала победу в матче со счетом 2:1.
Видео голов "Бенфики"
Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"
- Уже в своем дебютном матче за "Бенфику" против "Спартака" Яремчук отметился действием, которое привело к голу - после его удара и рикошета мяч оказался в сетке.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- В своем первом матче в чемпионате Португалии Яремчук забил гол и отдал голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.