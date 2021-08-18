Украинский нападающий вновь не ушел с поля без результативного действия.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук помог "Бенфике" обыграть ПСВ в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе "Бенфике".

На 10-й минуте матча Яремчук отдал пас в штрафную на ход Рафе Силве, который открыл счет в матче.

В конце первого тайма украинец поучаствовал в еще одном взятии ворот, он поборолся за мяч, который, похоже, от его ноги отскочил к Юлиану Вайглю, а немец вколотил сферу в сетку. В официальном протоколе матча Яремчуку не засчитали ассист в этой ситуации.

"Бенфика" в итоге одержала победу в матче со счетом 2:1.

Видео голов "Бенфики"

Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"

Автор: Антон Дударь