Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Португалии.

Стали известны детали трансфера украинского нападающего Романа Яремчука из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфику".

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, трансфер Яремчука в португальский клуб стал возможен во многом благодаря главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, а точнее - его дружеским отношениям с руководителем "Бенфики" Руи Коштой (они вместе играли в "Милане").

Источник также отмечает, что "Динамо", воспитанником которого является Яремчук, неплохо заработало на трансфере форварда. Киевляне получат 20% от 17,5 миллионов евро, которые "Бенфика" заплатила "Генту" (3,5 миллиона).

Условие о процентах с последующей продажи игрока было прописано при переходе Яремчука из украинского клуба в бельгийский.

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Португальское издание Record сообщает, что "Бенфика" прописала солидные отступные в контракте Яремчука. Желающим подписать украинца придется выложить 100 миллионов евро.

Роман Яремчук: карьера и достижения

Яремчук дебютировал за киевское "Динамо" весной 2016 года, но в том же году отправился в аренду в "Александрию".

Летом 2017 года форвард перешел в бельгийский "Гент". В составе бельгийского клуба украинец забил 61 гол и сделал 18 результативных передач в 152 матчах.

Вместе с "Гентом" он становился серебряным призером чемпионата Бельгии в 2020 году. В сезоне 2020-2021 Яремчук стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии.

За сборную Украины форвард провел 27 матчей, забив 10 голов. В том числе на его счету 2 гола на Евро-2020.

Автор: Антон Дударь