"Рома" португальского специалиста будет первым экзаменом Андрея Шевченко во главе "Дженоа".

Выдающийся наставник Жозе Моуринью прокомментировал назначение Андрея Шевченко в итальянскую "Дженоа".

Об этом сообщает SportArena.

"Советы давать не буду, но привет ему. У меня очень хорошие отношения с ним, мы очень уважаем друг друга. Он имел невероятный опыт работы со сборной Украины, работал на Евро. Имеет уже очень хорошую базу как тренер. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже иначе, не как на суперфутболиста, а как на тренера", - отметил португалец.

Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этому посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. По неофициальной информации, он будет зарабатывать ориентировочно 1,8-2 миллиона евро.

Шевченко приступит к своим обязанностям 9 ноября.

В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

На данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Автор: Артем Будрин