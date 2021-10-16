Жозе Моуринью и Конор Макгрегор встретились в Риме.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью в Риме встретился с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Как сообщает sports.sky.it, Макгрегор прилетел в Италию, чтобы покрестить своего сына в Ватикане. Вечером 15 октября ирландец встретился с Моуринью за ужином.

Моуринью подарил Макгрегору футболку "Ромы" с №10, а также попробовал виски, который производит ирландец - Proper No. Twelve.

"Мое уважение этому мужчине, он легенда" - подписал Макгрегор совместное фото в Instagram.

Моуринью на своей странице написал:

"Да, это он! Великий Конор Макгрегор в Риме. Да, было приятно встретиться с ним, поболтать и подарить ему самую красивую футболку в городе - "Ромы". Он совершил чудо, невозможно сказать "нет" Конору - мне пришлось попробовать виски Proper No. Twelve. Легенда".

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Автор: Антон Дударь