Порье назвал произошедшее с ирландцем "кармой".

Конор Макгрегор проиграл поедиднок Дастину Порье на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Бой был остановлен, поскольку Макгрегор сломал себе лодыжку.

На видео боя можно видеть, что Макгрегор попытался взять Порье в «гильотину», но последний смог выбраться и нанести сопернику серию сокрушительных ударов локтями. После этого дезориентированный Макгрегор смог встать, но подвернул ногу.

«Я заблокировал его лоукик и тогда услышал щелчок в его ноге, это случилось в середине первого раунда. Он говорил, что собирается убить меня в октагоне, но это чересчур, так нельзя.

Да, он попал в меня хорошим кроссом, как и в прошлом поединке – я не видел его удара. Еще в партере он тянул меня за перчатки вниз, и я пытался это сказать рефери. Карма – это зеркало, иногда такое происходит», - цитирует Sport.ua рассказ Порье о ходе боя.

Макгрегор, в свою очередь, заявил, что «ничего еще не кончено», он получил травму при блокировании удара.

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Это была третья встреча бойцов в октагоне. По итогам Порье одержал две победы.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.

Порье уже успел пообещать, что он победит звездного ирландца.

Перед боем Макгрегора и Порье состоялась церемония взвешивания.

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Автор: Дмитрий Захаров