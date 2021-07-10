В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе, США, пройдет турнир UFC 264, в главном поединке которого встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Макгрегор и Порье уже в третий раз выйдут в октагон друг против друга.

Макгрегор - Порье: где смотреть бой

В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, а также на медиасервисе MEGOGO.

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Бои основного карда (четыре поединка) на турнире UFC начнутся в 05.00. Поединок Макгрегора и Порье начнется ориентировочно после 06:30 утра.

Макгрегор - Порье: что было раньше

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Автор: Антон Дударь