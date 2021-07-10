Два топ-бойца встретятся в октагоне в третий раз.

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе, США, пройдет турнир UFC 264, в главном поединке которого встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Макгрегор и Порье уже в третий раз выйдут в октагон друг против друга.

Макгрегор - Порье: где смотреть бой

В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, а также на медиасервисе MEGOGO.

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Бои основного карда (четыре поединка) на турнире UFC начнутся в 05.00. Поединок Макгрегора и Порье начнется ориентировочно после 06:30 утра.

Макгрегор - Порье: что было раньше

Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец.

В январе 2021 года Порье нокаутировал Макгрегора и взял реванш.

После последнего поединка статистика Макгрегора - 22 победы в 27 боях в смешанных единоборствах при пяти поражениях. У Порье - 27 побед и 6 поражений.

Третий бой соперников был под угрозой срыва из-за конфликта на почве пожертвований на благотворительность.

Порье уже успел пообещать, что он победит звездного ирландца.

Перед боем Макгрегора и Порье состоялась церемония взвешивания.

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Автор: Антон Дударь