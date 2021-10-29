Миралем Пьянич оказался в центре скандала после отставки Рональда Кумана.

Боснийскому полузащитнику Миралему Пьяничу пришлось оправдываться из-за своей публикации в сети после того, как с поста главного тренера "Барселоны" был уволен Рональд Куман.

Контракт Пьянича принадлежит "Барселоне", однако он не понадобился Куману, и в этом сезоне на правах аренды выступает за "Бешикташ".

После поражения "Барселоны" от "Райо Вальекано" босниец в Instagram поставил "лайк" посту журналиста Ахрафа Бен Аяда с призывом уволить Кумана.

Затем после отставки Кумана Пьянич в Instagram-stories сделал репост публикации со словами: "Знай, когда пора расстаться с д*рьмом". Также он поставил эмодзи с жестом "окей". Спустя несколько минут он удалил публикацию, однако она уже успела разойтись по сети.

В итоге Пьяничу пришлось оправдываться.

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"В мире, где глаза всех прикованы к экранам, очень легко неправильно процитировать кого-то и вырвать фразу из контекста. На протяжении всей карьеры я никогда прямо или косвенно не намеревался навредить кому-либо. Меня воспитали уважать всех и каждого. И я намерен продолжать делать это всеми способами. Желаю Рональду Куману удачи в его будущем путешествии. Я буду продолжать делать все возможное для команды", - написал босниец в Instagram.

Конфликт Кумана и Пьянича

В прошлом сезоне Куман практически не выпускал Пьянича на поле, и летом футболисту пришлось уйти в аренду в "Бешикташ". "Я не мог остаться в "Барсе" с Куманом. Я бы потерял еще год, а я хотел играть", - говорил футболист.

После переезда в Турцию 31-летний босниец регулярно выступал с критикой Кумана. В частности, он заявил, что у него не было прямого контакта с тренером, а также говорил, что Куман убивал его уверенность в своих силах.

"У нас не было ссоры, между нами не произошло ничего плохого. У меня нет объяснения. Куман не уважал меня. Может, ему не понравилось, что в интервью я говорил, что хотел бы играть чаще. Может, я просто ему не понравился. Но я хотел бы, чтобы Куман сказал мне об этом в лицо. Однако у нас с ним вообще не было личных разговоров, и я этого не понимаю. Мне сложно, я впервые оказался в такой ситуации и увидел такое поведение", - рассказывал Пьянич.

В октябре игрок намекал, что "Барселоне" нужно сменить тренера.

Автор: Антон Дударь