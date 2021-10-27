Команда Рональда Кумана продолжает свое падение.

В среду, 27 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" встречался с "Барселоной". Игра проходила на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде.

Судьбу поединка решил единственный гол на 30-й минуте матча, который забил именитый нападающий хозяев Радамель Фалькао.

"Блаугранас" имели прекрасную возможность отыграться в середине второго тайма, однако форвард каталонцев Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат Испании. 11 тур

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:0

Гол: Фалькао, 30

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90+3), Трехо (Сисс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Демир, 60), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо (Гави, 74), Нико Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуэро, Депай.

Предупреждения: Трехо, Савельич – Коутиньо, Пике.

Видео гола:

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"Барселона": результаты в сезоне

В чемпионате Испании "Барселона" идет лишь девятой, набрав 15 очков в десяти матчах.

В Лиге чемпионов после трех туров "Барселона" занимает третье место в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо" Киев. Каталонцы разгромно проиграли мюнхенцам и лиссабонцам, а "Динамо" обыграли со счетом 1:0.

Автор: Владимир Медяник