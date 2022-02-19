Курт Зума был освистан фанатами "Ньюкасла".

Болельщики "Ньюкасла" освистали защитника "Вест Хэма" Курта Зума в матче 26-го тура АПЛ (1:1).

Фанаты осудили отвратительный поступок француза, который побил свою кошку.

Зрители принесли на трибуны стадиона игрушки в виде надувных кошек и каждый раз, когда Зума касался мяча, скандировали: "Эй, Курт, я хочу знать, как ты ударил кошку".

Напомним, что у Курта отобрали домашних животных и выписали штраф. Это сделало Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными.

Более того, компания Adidas расторгла спонсорский контракт с футболистом из-за имиджа и репутации.

Курт Зума: карьера

27-летний француз играл за "Челси" с 2014 по 2021 год. За этот период он также успел побывать в аренде в "Эвертоне" и "Сток Сити".

Летом 2021 года Зума присоединился к "Вест Хэму", где играет украинец Андрей Ярмоленко.

Курт провел 10 матчей за национальную сборную Франции и забил один гол.

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