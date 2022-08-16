Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид.

Портгуальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который хочет покинуть английский клуб, может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает журналист Гильермо Балаге в своем Twitter, главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне хочет, чтобы клуб приобрел именитого форварда сборной Португалии.

По информации источника, аргентинский специалист желает, чтобы эффект от потенциального трансфера Роналду был сопоставим с эффектом от подписания в 2020 году уругвайского форварда Луиса Суареса из каталонской "Барселоны".

Сам Роналду не против вернуться в испанский чемпионат. Мадридский клуб старается угодить своему главному тренеру, а также агенту футболиста Жорже Мендешу, с которым у руководства "матрасников" отличные отношения.

По информации СМИ, Роналду желает покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.

К тому же, в двух стартовых турах нового сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл дважды. В 1-м туре манкунианцы уступили "Брайтону" со счетом 1:2, а во втором туре с унизительным счетом проиграли "Брентфорду" (0:4).

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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