Знаменитый нападающий рассказал, каким хочет воспитать своего сына.

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду запрещает своему сыну пользоваться мобильным телефоном.

Легендарный нападающий мотивирует свое решение тем, что он хочет видеть своего сына скромным и трудолюбивым, поэтому не позволяет ему пользоваться некоторыми вещами, которые могут сбить его с истинного пути.

"Конечно, я хочу дать ему все, что в моих силах, но я также хочу, чтобы он немного пострадал, как я, если он хочет добиться того, о чем мечтает. Он должен быть скромным и много работать.

Он тоже очень талантлив как футболист, но я хочу мотивировать его, подталкивать так, как подталкивал себя. У моих детей все легко, им не нужно многим пожертвовать ради достижения того, что они хотят.

Мой сын хочет мобильный телефон, но ему нужно подождать. Он все время спрашивает меня, можно ли ему мобильный телефон, а я говорю ему, что еще надо подождать.

Это правда, что новое поколение на шаг впереди нашего, и мы должны уметь использовать новые технологии, но надо подходить к этому с холодной головой. Мы можем использовать современные технологии, но не всегда", - приводит слова Роналду DerbyDerbyDerby.it.

Как известно, форвард "Манчестер Юнайтед" и его невеста Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Старший из них - Криштиану‑младший родился в 2010 году, ему 12 лет. Осенью 2021 года Роналду‑младший начал тренировки в клубной академии "красных дьяволов".

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи.

По сообщениям СМИ, португалец хотел покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и ПСЖ. Тем не мнее, один из лучших голеадоров в истории футбола не смог договориться ни с одним из клубов.

В двух стартовых турах нового сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл дважды. В 1-м туре манкунианцы уступили "Брайтону" со счетом 1:2, а во втором туре с унизительным счетом проиграли "Брентфорду" (0:4).

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