Александер Чеферин отметил, что российские команды будут отстранены, пока не прекратится война в Украине.

Во вторник, 20 сентября, стало известно, что сборную России не допустили к жеребьевке Евро-2024.

Данное решение УЕФА прокомментировал глава организации Александер Чеферин. Он отметил, что все сборные и клубы страны-агрессора будут отстранены до тех пор, пока не будет закончена война в Украине.

"Отстранение России - это не решение сегодняшнего дня. Решение по российским сборным и клубам было принято до дальнейшего уведомления. Это значит, что мы следим за ситуацией. Пока не изменим мнение, оно будет действовать. Поэтому УЕФА не нужно принимать отдельное решение каждый раз, когда стартует новый турнир.

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Все мы надеемся, что война закончится как можно скорее, чтобы сборная России смогла принять участие в наших соревнованиях. Но учитывая ситуацию, какова она сейчас, мы даже не можем ее обсуждать. Это сочетание политики и спорта. Что мы можем сделать, так это выступать за мир. Надеемся, что война скоро закончится, а после этого решим, что делать", - приводит слова президента УЕФА издание L'Equipe.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия обратилась в УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова за слова о войне. Позже президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Петраков не будет дисквалифицирован из-за жалобы Российского футбольного союза, вместо бана тренер получил предупреждение и денежный штраф.

Отстранение России от участия в турнирах под эгидой УЕФА: что известно

В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Позже УЕФА продлил запрет клубам и сборным страны-агрессора участвовать в соревнованиях под своей эгидой и в сезоне 2022/23.

Кроме того, ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что он не уверен в том, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках.

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