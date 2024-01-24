Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что идея допуска к международным соревнованиям юношеской сборной России (U-17) принадлежала именно ему. Об этом словенский функционер рассказал в интервью The Telegraph.
Чеферин отметил, что запрет для национальных мужской и женской команд России, в любом случае, останется в силе пока продолжается война, но хотел бы, чтобы он был смягчен для молодежных команд, чтобы "попытаться избежать промывания мозгов российским детям, заставляя их ненавидеть Запад и быть наказанными за то, в чем они не виноваты".
Мужские и женские сборные и клубные команды России отстранены от выступления на международной арене с начала марта 2022-го года, почти сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Однако, 26 сентября 2023 года, на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о допуске к международным соревнованиям российских команд в возрастной категории U17.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) в тот же день решительно осудила решение УЕФА и заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах с россиянами. Кроме того, на следующий день после принятия решения, 27 сентября, представители национальных ассоциаций Англии, Польши, Латвии и Швеции заявили, что будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием российских команд.
10 октября, ровно две недели спустя УЕФА отменил собственное решение. В сообщении пресс-службы организации говорилось: ""УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции. Нам не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским командам".