Словенский функционер опасается за безопасность городов, где могут играть команды.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин, ранее выражавший симпатию сопернику сборной Украины, высказался о возможном выходе в финальную часть Евро-2024 сборных Украины и Израиля. Словенский функционер в интервью The Telegraph отметил, что это может усложнить вопросы безопасности на турнире. Вместе с тем, он уверен, что Германия справится с этими вызовами.

"Сейчас наступили безумные времена, где геополитически можно сказать, что мир сходит с ума. В такой ситуации главным на турнире будет вопрос безопасности", - отметил Чеферин.

Также он добавил, что спокоен за порядок на стадионах, но его беспокоят центральные площади и улицы городов, где будут проходить матчи Евро. "Мое опасение касается не только стадионов. Они, я уверен, будут защищены нормально. Но фаны будут собираться в городах. Однако давайте оставаться оптимистами. Все еще уверен, что все будет в порядке", — добавил Чеферин.

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Напомним, что команды находятся в одной четверке в борьбе за путевку на чемпионат Европы. Сборная Украина в полуфинале плей-офф сыграет против Боснии, а Израиль – против Исландии. В случае побед Украина и Израиль в финале решат, кто из них поедет на чемпионат Европы.

Ранее Чеферин уже неоднократно позволял себе высказывания в пользу соперников сборной Украины. В октябре прошлого года, незадолго до решающей игры группового турнира Украина - Италия он позволил себе высказывание: "Италия должна квалифицироваться на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Сборная Италии слишком важна. Я думаю, что Италия выиграет у Украины".

После этого, в самой концовке матча Украина - Италия случился скандальный эпизод, когда судья не увидел нарушения правил со стороны защитника в штафной сборной Италии а помощник на WAR не подсказал арбитру пойти пересмотреть эпизод.

А перед жеребьевкой плей-офф Евро главный чиновник европейского футбола отметил: "Я очень счастлив, что Сербия, Хорватия и Словения на Евро. Хотелось бы, чтобы больше команд из региона играли на чемпионате Европы. Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина также прошла квалификацию. Они имеют вариант через плей-офф, но как они играют..."

Уже после этого соперником украинской команды по полуфиналу стала сборная Боснии и Герцеговины.

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