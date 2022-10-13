Александер Чеферин не видит причин для отстранения сборной Беларуси.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал призывы отстранить сборную Беларуси от участия в квалификации футбольного Евро-2024.

Руководитель организации сообщил, что не поддерживает такую позицию.

"Немного популистически требовать выгнать всех. Сейчас мы не видим причин для этого. Если будут какие-то изменения, то мы обязательно отреагируем. Видео дня

Политики должны уважать нашу возможность самостоятельно принимать решения. Мы также не пытаемся указывать политикам и правительствам, как им поступать", - приводит слова Чеферина издание Kurier.

Напомним, сразу после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, российские клубы и сборные были отстранены от участия в играх под эгидой УЕФА. Позже стало известно, что сборную России также отстранили от участия в отборе на ЧЕ-2024, финальная часть которого пройдет в Германии. При этом Беларусь, которая поддерживает военную агрессию РФ, сумела избежать этих санкций.

Евро-2024: что известно

В финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих отборочных группах.

Еще три путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство.

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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