Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение Александра Петракова не вызывать в сборную Украины хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.
Глава УАФ прокомментировал ситуацию для ПроФутболDigital.
"Я за все семь лет никогда не вмешивался в решение главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - пояснил Павелко.
Напомним, что известный экс-футболист Леонид Буряк призвал Петракова вернуть Малиновского в команду.
Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.