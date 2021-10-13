Андрей Павелко доверяет тренерскому штабу.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение Александра Петракова не вызывать в сборную Украины хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Глава УАФ прокомментировал ситуацию для ПроФутболDigital.

"Я за все семь лет никогда не вмешивался в решение главного тренера, будь то Фоменко, Шевченко или Петраков. Это их ощущения и тренерские задумки. Они видят как строить команду и как использовать тех или иных игроков. Это только решает тренерский штаб. Очень важно, чтобы тренеры чувствовали поддержку, что они главные в команде. Они решают и они принимают решение, кто нужен в составе национальной сборной", - пояснил Павелко.

Напомним, что известный экс-футболист Леонид Буряк призвал Петракова вернуть Малиновского в команду.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Артем Будрин