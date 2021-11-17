Павелко анонсировал утверждение Петракова на должность главного тренера сборной.

Сборная Украины в непростом поединке заключительного тура отбора на ЧМ-2022 в Катаре одолела в гостях сборную Боснии и Герцеговины (2:0).

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу национальной украинской сборной.

"Прекрасные эмоции для наших болельщиков. Поздравляю всех, что сегодня мы являемся участниками плей-офф. Уверен, что он подарит нам массу эмоций", - сказал Павелко в комментарии "Головна команда".

Читайте такжеС кем может сыграть Украина: стали известны все участники плей-офф отбора на ЧМ-2022Кроме того, глава УАФ рассказал о будущем Александра Петракова в сборной Украины.

"Решение – мы его в принципе планировали. В среду будет проходить исполком, и мы утвердим главного тренера женской команды, Николу Риццоли – куратором судей, и, конечно, мы готовили такую прекрасную историю, как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о.

На исполкоме 17 ноября это будет предложено, и уверен, что такая важная составляющая для игр плей-офф нашей команды будет поддержана. На исполкоме нас ждут много хороших эмоций, а также я уверен, что будут встречать много сюрпризов в встрече команды. Уверен, что не зря столько выплеснуто эмоций у игроков, штаба и болельщиков", - резюмировал Павелко.

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свои первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Владимир Медяник