Вскоре игроки начнут предсезонный сбор с новым рулевым.

Донецкий "Шахтер" вскоре получит нового тренера. Как сообщает "ТаТоТаке", президент "горняков" Ринат Ахметов окончательно определился с именем наставника.

Им станет бывший тренер "Зари" Патрик ван Леувен. Сейчас иностранный специалист отдыхает дома после сезона с луганчанами. Контракт с ним еще не подписан, однако это формальность.

Его официальная презентация состоится в первых числах июля. Именно с ван Леувеном "Шахтер" начнет подготовку к новому сезону. Ее старт запланирован на 3 июля в Нидерландах – родной стране ван Леувена.

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Напомним, что ван Леувен в прошлом сезоне работал в "Заре". Его было признан лучшим тренером чемпионата 2022/23 гг.. Луганчане практически до последнего тура имели шанс на чемпионство, но в итоге заняли третье место.

Текущим главным тренером "Шахтера" является Игорь Йовичевич, возглавивший команду летом прошлого года. Вместе с "горняками" он стал чемпионом Украины, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Контракт хорвата рассчитан до июня 2024-го года, однако руководство клуба решило не продолжать сотрудничество со специалистом. Официально об этом сообщено еще не было.

Добавим, что для ван Леувена это будет возвращение в "Шахтер". В 2006-2013 гг. он уже работал в структуре клуба, отвечая за молодежные команды.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует 29 июля.

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