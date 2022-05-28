Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал тренерский пост столичного клуба. 63-летний футбольный функционер назвал кандидата на смену Мирче Луческу. По мнению Суркиса, Сергей Ребров - тот специалист, который может заменить Луческу.

— Де Дзерби намекнул на уход из "Шахтера". Реален ли вариант, при котором донецкий клуб возглавит Ребров?

— Было нереально, что Луческу возглавит "Динамо", но это произошло. Мне сложно сказать, как на это смотрит Ребров. Сергей - профессионал, он это доказал своей работой и тренерским ростом. Насколько я знаю, Ребров вроде бы собирается продлить контракт [с "Аль-Айном"]. Каждый выбирает свой путь.

У нас добрые и хорошие отношения с Сергеем Станиславовичем. Какое-то время у нас с ним была недосказанность, но мы встретились в начале года в ОАЭ и нормально поговорили. Я отношусь к нему с огромным уважением.

— Возможно ли в будущем возвращение Реброва в "Динамо"?

— Как можно говорить, что такой специалист не вернется в "Динамо"? Если Луческу не захочет продлевать свой контракт, то Ребров - номер один в списке тренеров для "Динамо". Но на сегодняшний день Сергей Станиславович прекрасно понимает, что в "Динамо" есть тренер, который успешно работает, – сказал Суркис для FanDay.

Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Соглашение Реброва с "Аль-Айном" истекает 30 июня. Он тренировал "Динамо" в 2014-2017 годах, завоевал два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок.

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