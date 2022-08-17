Руслан Малиновский этим летом может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский близок к переезду в чемпионат Англии. В услугах украинского футболиста заинтересован "Тоттенхэм".

По данным Tutto Atalanta, лондонский гранд рассматривает аренду Малиновского с последующим правом выкупа.

Ранее была информация, что "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" за трансфер украинца 15 миллионов евро, однако итальянский клуб не устроила такая сумма. К тому же, как сообщил журналист Виктор Вацко, Малиновский не заинтересован в переходе в стан новичка АПЛ, поскольку имеет конкретное предложение от другого английского клуба, который борется за самые высокие места в английском первенстве.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Аталанты" подтвердил информацию о том, что итальянский клуб имеет предложения по Малиновскому и украинец может сменить команду этим летом.

Стоит отметить, что по результатам прошлого сезона АПЛ лондонский "Тоттенхэм" финишировал на 4-й позиции и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона. В текущем сезоне команда Антонио Конте является одним из претендентов на чемпионский титул в Англии.

Напомним, в субботу, 13 августа, Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в непростом поединке 1-го тура Серии А. Украинский хавбек появился на поле на 84-й минуте и успел оформить результативную передачу на Лукмана.

В минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

На данный момент на счету Малиновского 129 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 29 голов и отдал 27 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.

Вас также могут заинтересовать новости: