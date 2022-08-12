Руслан Малиновский может пополнить легион украинцев в английском чемпионате.

Один из лидеров национальной сборной Украины Руслан Малиновский может покинуть "Аталанту".

29-летний украинский полузащитник хочет в ближайшее время обсудить свое будущее с руководством итальянского клуба.

Об этом сообщил в своем Twitter авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Малиновский изучает варианты продолжения карьеры в Европе. Предметный интерес к Руслану Малиновскому проявляет известный английский клуб "Ноттингем Форест", который по результатам прошлого сезона вернулся в АПЛ.

Отмечается, что двукратный победитель Кубка европейских чемпионов из Англии готов предложить "Аталанте" за трансфер Малиновского 15 миллионов евро - вместе с бонусами.

Отмечается, что "Ноттингем Форест" хочет, чтобы итальянский клуб дал ответ на его предложение по Малиновскому в ближайшие дни.

Таким образом, в АПЛ может стать на одного украинца больше, ведь там уже выступают: Виталий Миколенко ("Эвертон"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Александр Зинченко ("Арсенал").

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

На данный момент на счету Малиновского 128 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 29 голов и отдал 26 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.

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