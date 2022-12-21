Андрей Ярмоленко забил за "Аль-Айн" впервые за два месяца.

Во вторник, 20 декабря, состоялся поединок 11 тура чемпионата ОАЭ по футболу, в котором "Аль-Айн" под руководством украинца Сергея Реброва играл против клуба "Бани Яс".

Первый гол в этом поединке забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Украинец поразил ворота "Бани Яса" на 28-й минуте после передачи Суфьяна Рахими.

Отметим, что для Ярмоленко это было первое результативное действие за последние 2 месяца (6 матчей). Андрей наконец-то прервал свою продолжительную "сухую" серию в матчах за "Аль-Айн".

Видео дня

Тем не менее, победить команде Ярмоленко и Реброва не получилось в этой игре. Более того, "Аль-Айн" проигрывал после гола Хименеса и автогола Мубарика, но благодаря быстрому голу во втором тайме сумел уйти от поражения. Матч завершился вничью 2:2.

"Аль-Айн" - "Бани Яс" - 2:2

Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 53 (пен.) - Хименес, 31, Мубарик, 36 (аг)

Видео гола Ярмоленко:

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2022

За 11 сыгранных туров в чемпионате ОАЭ команда Сергея Реброва набрала 18 очков и занимает 7 место в турнирной таблице первенства.

Андрей Ярмоленко сыграл в текущем сезоне 11 матчей в чемпионате ОАЭ, забил 4 гола и отдал три голевых передачи.

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