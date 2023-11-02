31 октября и 1 ноября были сыграны матчи 1/8 финала Кубка английской лиги сезона-2023/24.
По результатам матчей в четвертьфинал турнира вышли два клуба украинцев - "Челси" Михаила Мудрика и "Эвертон" Виталия Миколенко.
"Арсенал" с Александром Зинченко в составе проиграл "Вест Хэму" в 1/8 финала, а "Борнмут" Ильи Забарного проиграл "Ливерпулю".
Кубок английской лиги: результаты 1/8 финала
"Челси" - "Блэкберн" - 2:0
Голы: Бадьяшиль, 30, Стерлинг, 59
Обзор матча:
"Эвертон" - "Бернли" - 3:0
Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3
Обзор матча:
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:3
Голы: Альмирон, 28, Халл, 36, Уиллок, 60
Обзор матча:
"Борнмут" - "Ливерпуль" - 1:2
Голы: Клюйверт, 64 - Гакпо, 31, Нуньес, 70
Обзор матча:
"Вест Хэм" - "Арсенал" - 3:1
Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 - Эдегор, 90+6
Обзор матча:
"Ипсвич" - "Фулхэм" - 1:3
Голы: Баггот, 79 - Уилсон, 9, Родригу Муниз, 50, Кейрни, 77
"Мансфилд" - "Порт Вейл" - 0:1
Гол: Девайн, 50
"Эксетер" - "Мидлсбро" - 2:3
Голы: Тревитт, 13, 66 - Роджерс, 49, Сильвера, 59, Латте Лат, 82 пен
Отметим, что жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги уже состоялась. Согласно результатам жеребьевки "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Ньюкасла", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Фулхэмом".
Кубок английской лиги: 1/4 финала
- "Эвертон" - "Фулхэм"
- "Челси" - "Ньюкасл Юнайтед"
- "Порт Вейл" - "Мидлсбро"
- "Ливерпуль" - "Вест Хэм"
Напомним, действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед". В финале прошлого сезона "красные дьяволы" проиграли "Ньюкаслу".