Александр Зинченко получил одну из худших оценок в составе "Арсенала".

В среду, 1 ноября, состоялся поединок 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором "Вест Хэм" принимал "Арсенал".

Игра проходила на "Олимпийском" стадионе в Лондоне и завершилась уверенной победой "молотобойцев".

Подопечные Микеля Артеты к 60-й минуте проигрывали со счетом 0:3. В составе "Вест Хэма" голы забивали Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн. Еще один мяч отправил в свои ворота защитник "канониров" Бен Уайт.

"Арсенал" сумел ответить на это лишь "голом престижа" - на 90+6-й минуте отличился полузащитник Мартин Эдегор.

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 3:1

Голы: Уайт, 16, автогол, Кудус, 50, Боуэн, 60 - Эдегор, 90+6

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон, Соучек, Альварес, Кудус (Керер, 89), Бенрахма (Уорд-Праус, 81), Пакета, Боуэн

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Кивиор, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 57), Виейра, Жоржиньо (Райс, 57), Хаверц, Нелсон (Сака, 66), Нкетиа (Эдегор, 80), Троссард (Мартинелли, 66)

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле 57 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу 6,1 балла за эту игру. Это одна из худших оценок в "Арсенале". Ниже баллы только у Эдди Нкетиа (5,8), Аарона Рамсдейла (5,6) и Бена Уайта (5,5).

Добавим, что свой следующий матч "Арсенал" сыграет 4 ноября. В рамках 11-го тура АПЛ "канониры" встретятся с "Ньюкаслом".

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