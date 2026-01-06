Пожар на курорте в Швейцарии: футболист спас свою девушку и получил ожоги 30% тела

Сейчас он проходит лечение в специализированном ожоговом центре.

19-летний футболист "Меца" Тахирис Дос Сантос во время пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии спас свою девушку и получил ожоги около 30% тела. Как сообщает blue News, сначала футболисту удалось выбраться из здания, впрочем, узнав, что его девушка осталась внутри, он без колебаний вернулся обратно, к охваченному огнем бару Le Constellation.

В результате Дос Сантос получил ожоги примерно 30% тела. По словам агента спортсмена, состояние игрока тяжелое, но стабильное: он находится в сознании и дышит самостоятельно, что врачи считают положительным знаком.

Сейчас футболист проходит лечение в специализированном ожоговом центре в Штутгарте. Его девушка также была госпитализирована.

Отмечается, что Тахирис выступает за вторую команду "Меца" с лета 2024 года. Агент отмечает, что клуб и близкие полностью поддерживают его на пути к восстановлению, отмечая, что футболисту придется справиться не только с физическими, но и с психологическими травмами.

Пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии - что известно

Как сообщалось, на Новый год пожар в баре Le Constellation на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана унес жизни около 40 человек, а еще 115 получили ранения, в основном тяжелые.

Трагедия, которую назвали самой страшной в истории Швейцарии, произошла после полуночи в переполненном заведении. Среди погибших - молодые люди, в частности подростки.

По словам очевидцев, перед началом пожара в баре использовали бутылки шампанского с горящими бенгальскими огоньками. Было объявлено о проведении расследования.

