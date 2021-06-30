На записи видно, как футболисты выплясывали под музыку.

Футболисты сборной Украины не сдерживали эмоции после победы над шведами на Евро-2020 и выхода в 1/4 финала.

Читайте также"Всем - шведский стол": реакция соцсетей на победу сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020Ролик с зажигательными победными танцами наших футболистов опубликовал в Instagram Виталий Миколенко.

На видеозаписи футболист нашей сборной Роман Яремчук демонстрирует навыки танцора, "засветился" в кадре во время плясок и Евгений Макаренко.

Швеция - Украина: итоги матча

Сборная Украины обыграла команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира.

Основное время встречи в Глазго завершилась со счетом 1:1. В овертайме победу украинской сборной принес Артем Довбик.

Автор первого гола нашей сборной - Александр Зинченко.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией. Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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Автор: Ольга Робейко