Болельщики подвергли участников матча серьезной опасности.

Матч чемпионата Ирландии по футболу между командами "Уотерфорд" - "Шэмрок Роверс" пришлось приостановить из-за фанатов, которые решили запустить фейерверк на трибунах.

Один из салютов был выпущен прямо на поле, из-за чего пострадал футболист "Уотерфорда" Энтони Уордсворт. На видео можно увидеть, что он схватился за лицо и упал на газон.

Арбитр остановил матч и увел команды с поля. Возобновить игру смогли только через 15 минут, а диктор по стадиону сделал предупреждение болельщикам, пригрозив, что матч может быть полностью остановлен.

Как сообщает wlrfm.com, по итогам инцидента были задержаны два парня (23 и 18 лет). Они были доставлены в полицию, после чего освобождены, однако расследование продолжается.

Видео опубликовал Twitter RTE Soccer.

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Автор: Антон Дударь