Голкиперу "Айнтрахта" пришлось оказывать медицинскую помощь.

Голкипер немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп пострадал во время выездного матча команды в Лиге Европы против бельгийского "Антверпена".

Фанаты бельгийского клуба во время матча жгли пиротехнику и бросали ее на поле. Одна из петард упала прямо возле голкипера "Айнтрахта".

Трапп располагался спиной к воротам, следил за игрой и не видел, что петарда упала совсем рядом. В итоге она взорвалась у него под ногами.

Голкипер упал на газон, а врачам пришлось на протяжении нескольких минут оказывать ему помощь. К счастью, Трапп пострадал не сильно и смог продолжить матч.

Как сообщает RTL, УЕФА расследует данный инцидент, а "Антверпену" грозит серьезный штраф.

Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Антон Дударь